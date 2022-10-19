Центр допомоги переселенцям "Я Маріуполь" запрацював у Чернівцях. Це вже 14-ий заклад в Україні, створений за фінансової підтримки Маріупольської міської ради. Гроші також надходять і від українських та іноземних спонсорів. Просторе приміщення в середмісті надала Чернівецька міська рада. Працюватиме центр шість днів на тиждень.

Лише за тиждень у березні мешканка Маріуполя Марина та її родина втратили все: заощадження, машину, будинок. Але старша медсестра відділення інтенсивної терапії Маріупольської лікарні не могла покинути роботу.

Марина, переселенка:

До останнього була на роботі, кожен божий день в нас починався з приготування їжі на вогні. Гарячої води, тому що хворих треба було. Воду нам підвозили, але було дуже мало. Нам підвозили, але людей було дуже багато, біженців. Намагались знайти допомогу. 11 березня снайпер поранив мене просто в обличчя, шию. Це сталось у приймальному відділенні. Просто на робочому місці.

Марині зробили операцію на обличчі за американською програмою "фейс ту фейс". Місяць жінка провела в Івано-Франківський лікарні. Тепер у Чернівцях, куди виїхала з родиною, намагається облаштувати побут. Прийшла зареєструватись у Маріупольському центрі.

Катерина, працівниця центру:

Отримують продуктові набори, засоби гігієни, психологічну допомогу, юридичну допомогу тут отримують.

14-й центр в Україні "Я Маріуполь" міський голова відкриває особисто.

Дикі ворожі орди нищили квітуче колись місто, бо не могли завоювати.

Вадим Бойченко, мер Маріуполя:

Коли оголосили воєнний стан, і ворог взяв у кільце наше місто, починав штурмувати та заходити в місто, але в нього це не виходило. Тому він почав нищити наше місто. Тобто, безпосередньо путін віддав наказ нищити місто.

Маріупольці матимуть підтримку, обіцяє міський голова Чернівців.

Роман Клічук, мер Чернівців:

Показати, що місто Чернівці та Маріуполь є друзями. Чернівчани радо прийняли всіх, допомагали, підтримували.

Медики, вчителі, чиновники - десятки маріупольців вже обживаються у Чернівцях. З упевненістю, що повернуться відбудовувати своє місто.