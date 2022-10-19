Українські захисники продовжують звільняти від окупантів все нові й нові території. Після того як рашисти залишають населені пункти, починається робота наших вибухотехніків, рятувальників та поліцейських. Адже деокуповані території потрібно знову зробити безпечними для мирних людей і зафіксувати ворожі злочини. Саме про це наш наступний матеріал.

Перевіряємо об'єкти на наявність вибухових матеріалів або предметів, що їх нагадують, складаємо акт перевірки. Потім знищуємо на безпечній відстані та складаємо акт про знищення.

Міни, розтяжки, нерозірвані снаряди та схрони з боєприпасами та зброєю. Чого тільки не знаходять поліцейські на Донеччині, поки проводять роботи з розмінування територій.

Тут дійсно є кілограмів 50, як мінімум тут є в цьому снаряді. - Це осколочно-фугасний? - Так. Осколочно-фугасний 152-го калібру.

І працювати доводиться в напруженому ритмі.

Три-чотири, чотири доби, потім змінюємося. Відпочивають… Ну як, відпочивають… На місці дислокації працює група. Потім ми опять змінюємося.

Про підступність рашистів на деокупованих територіях Донеччини нагадують залишені ворожі "сюрпризи". Їх - безліч.

Під час проведення ексгумації також вибухотехніки приймають участь. Тіла, які поховані, могуть містити в собі вибухонебезпечні предмети. Це можуть бути різного роду пастки.

А це вже кадри з Харківщини.

В даному приміщенні знаходилися військові російської федерації.

Там поліцейські також продовжують фіксувати воєнні злочини росіян.

Було виявлено місця утримання цивільних осіб.

На чергову катівню окупантів українські правоохоронці натрапили в будівлі Борівського райвідділу поліції. Як загарбники знущалися тут над мирними людьми - ще належить з'ясувати.

На іншій стіні також було виявлено напис. "Господь, спаси мою душу. 12.07".

І список виявлених катівень, схоже, ще довго буде поповнюватися. Адже наші захисники крок за кроком продовжують виганяти рашистів з українських земель.

Нещодавно звільнена Любимівка Нововоронцовської територіальної громади. Населений пункт сильно постраждав, звісно. Але наразі його контролюють збройні сили України. Життя сюди поступово повертається.

Село Любимівка на Херсонщині. Нині працівники поліції проводять стабілізаційні заходи в населеному пункті. Головне завдання наразі - ретельне розмінування територій.