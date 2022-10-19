"Удар" ЗСУ по Херсону та СМС про "евакуацію": як відреагували у Зеленського [ Редагувати ]
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що окупанти, розсилаючи СМС-повідомлення про "обстріли" та "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС", намагаються залякати мешканців Херсонської області.
Росіяни намагаються залякати херсонців фейковими розсилками про обстріли міста нашою армією, а також влаштовують пропагандистську показуху з "евакуацією.
На думку Єрмака, це доволі примітивна тактика.
ЗСУ не обстрілюють українські міста - це роблять виключно російські терористи, в яких навіть на росії на житлові будинки падають літаки.
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