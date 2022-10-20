На Херсонщині військові рф обстріляли громади Бериславського району, є загиблі та поранені. Місцева поліція повідомляє також про значні руйнування будинків, магазинів, кафе, офісів, фермерських господарств.

Тим часом окупанти оголосили так звану "евакуацію цивільного населення". В Херсонській облраді одразу заявили: під виглядом "евакуації" окупанти просто депортують українців до росії. Докладніше про це - далі.

Українські зенітники приземлили російський бойовий вертоліт Ка-52. "Алігатор" намагався завдати авіаударів по населених пунктах Бериславського району.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних дронів-камікадзе з тимчасово окупованих територій Херсонщини ї Криму, а також з напрямку Чорного і Каспійського морів, залишається високою.

Тим часом окупанти на Херсонщини оголосили так звану евакуацію цивільного населення. Вигадали рашисти і спеціальну назву для цього процесу.

Рашисти закликали херсонців збирати речі. Пропагандистські ЗМІ твердять - з Херсона вже вивезли дві тисячі людей.

Далі, за обіцянками окупантів, на херсонців чекає Краснодарський край. Та який саме край насправді - невідомо. Таку примусову евакуацію влада Херсонщини називає однозначно - депортацією. І закликає херсонців, якщо і виїжджати, то самостійно. Втікають і окупанти, до того ж, гучно про це заявляють. І це викликає занепокоєння. А надто - після нового абсурду від лідера країни-терористки.

Після майже восьми місяців воєнного стану по всій Україні він вирішив оголосити його на окупованих українських територіях.

Рашисти готують провокації, упевнений голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Місяцями з Херсона гатили по сусідній області. А тепер, схоже, обрали іншу мішень.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації:

Присылают сообщения о том, что эвакуируйтесь з Херсона, будет обстреливать ВСУ Херсон, ну зная русскую тактику и зная, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артилерию в акурат, чтоб бить поХерсону, у меня ощущения, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению.

До того ж, окупанти заборонили вʼїзд у місто. І заявляють про абсурдні плани депортувати 40% херсонців.

Поки цивільних начебто евакуйовують, їхні будинки грабують. Окупанти відбирають у місцевих легкові та вантажні автомобілі, вивозять осель меблі та побутову техніку. Спецоперація "Мародерство" набула небачених масштабів.