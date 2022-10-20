Невиправдана лють російських загарбників, здається, не має меж! Тіла вбитих мирних жителів і катівні, де окупанти влаштовували свої криваві тортури, правоохоронці знаходять майже в усіх звільнених населених пунктах на Харківщині. Людей рашисти тримали в нелюдських умовах, не давали їсти, знущалися.

Наш наступний матеріал - про те, як орки облаштовували свої катівні. В яких умовах тримали сотні людей. Подивіться!

Бруд і безлад у Куп'янському райвідділку поліції одразу видає те, що тут базувалися окупанти.

Дмитро Литвиненко, заступник начальника Куп'янського райвідділку поліції:

Поліцейська форма рф. Вони вже людям казали, що вони тут вже на постійно. Поліція буде по законам рф працювати. І вже почали все сюди завозити.

Орки стали облаштовуватися, так наче були переконані - тут вони надовго.

Бачите, путін уже висів. Це в них тут. Уже якісь довідки готували, уже працювали.

Усіх незгодних теж тримали тут, у райвідділку. Поліцейські кажуть - у катівні могло перебувати одночасно до 300-сот людей.

У кожній кімнаті могло бути по 20, по 30 людей, а то і більше. Ця камера розрахована на 2-3 особи, але вони тут тримали по 10-15 людей. В таких умовах. Внизу, он бачите, подушки лежать. Отакі умови людей місцевих, які не хотіли співпрацювати з ними, вони тримали в цих камерах.

Довкола - розкидані речі, пляшки від спиртного й купа сміття. На стінах окупанти намалювали свої агітки. Просто у камерах - газети. А тут - електродроти й протигази. Для тортур.

Олена Баранник, речниця ГУ Нацполіції в Харківській обл.:

Утримуватися вони могли від тижня і до більшого терміну. Зараз поліція, слідчі, криміналісти встановлюють, хто саме ці люди, вже частина людей надали покази. Постраждалих і свідків, і далі ця робота ще триває. Тут є кімната так звана "следственная комната", де, за попередніми даними, могли катувати тих людей, які утримувалися в цих камерах.

Місцеві кажуть - окупанти вривалися в оселі мирних жителів, шукали військових. Списки та адреси вони мали заздалегідь.

Лариса Раубе, мешканка Куп'янська:

Потом люди говорили, что некоторых били, над некоторыми издевались, током пытали. Забирали очень многих учителей. Вот недавно выяснилось, что, по-моему, директор Петропавловской школы сидела 3 месяца в подвале у них. Т.е. она отказалась сотрудничать. Забирали наших активистов. В самом начале, когда люди выходили на митинги против рашистов, то активистов забрали. К сожалению, судьба некоторых их них неизвестна до сих пор. Что с ними произошло.

На деокупованих територіях Харківщини поліцейські виявили вже 22 катівні. Майже всі - у більш-менш великих населених пунктах - Балаклії, Ізюмі, Липцях, Козачій Лопані, Вовчанську.

На початку жовтня у Пісках Радьківських у катівні поліцейські знайшли протигаз, дроти з мотузками і коробку з вирваними зубними протезами.

В таких условиях содержались ребята. Тут их мучили.

Біля Борової знайшли катувальну яму, де рашисти лишали тіла вбитих. Двоє чоловіків були приковані один до одного наручниками. Виявлено закопаними в землю тіла 2-х цивільних осіб.

У поліції вже встановили кривавий алгоритм, за яким діяли рашисти. До катівень людей кидали після "фільтрації". Могли тримати у підвалах місяцями. Їжу закидали раз на добу. І раз на добу виводили до туалету. Або не виводили взагалі. Людей тримали у тісних кімнатах. Із зав'язаними очима. Вони чули, як катують інших.

Андрій Дмітрієв, житель села в Харківській області:

Двох пацанів виводили, щоб показували, де українці стоять. Він каже - я не знаю. А вони говорять - подумай. Вони опять його туди водили, били так, шо аж заносили пацана.

Стати бранцем можна було просто після доносу. Або випадкової зустрічі з окупантами - розповідає Андрій.

Андрій Дмітрієв, житель села в Харківській обл.:

Один був прострелений. Нога була прострелена. Потом була бочина в нього прострелена. Вони їхали, і на посту, там пост стояв, російський, вони вечором їхали. Вже темніло. І "Слава Україні!" крикнули. А ті їм в отвєт з автомата і то ж прострелили йому бочину. І отож їх везли вдвох і били, били, били.

Багатьох людей рашисти катували без жодної мети й причини, кажуть у поліції. Просто через ненависть до всього українського. Нерідко після таких знущань люди зникали. На звільнених територіях Харківщини вже знайдено тіла понад півтисячі людей! Нових і нових померлих на Харківщині знаходять мало не щодня.