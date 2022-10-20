У росії заблокували український сайт "Хочу жить", за допомогою якого військові ворожої армії могли здатися у полон і залишитися живими. За місяць, поки сайт не працював, на гарячі лінії проекту звернулися понад три тисячі рашистських солдатів із готовністю скласти зброю. Михайло Манилюк з'ясував - чи є тепер в окупантів можливість зберегти життя.

Їх відправляють воювати незахищеними...

Вот, выдали нам сегодня супер бронежилеты. Страйбольные, защищает от плевматики. И собераются отправлять на Украину в этом говне.

Фактично без зброї... Та будь-якої військової підготовки.

Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України:

Свіжо мобілізовані, так звані. Вони морально і фізично абсолютно не готові до передової, вони не мають підготовки, вони навіть не завжди і не всі мають особисто зброю. Є випадки, коли в них один автомат на двох.

Колишній працівник СБУ Олексій Попов наголошує - стратегія російського керівництва примітивна та жорстока: їм абсолютно байдуже, скільки людей загинуть за їхні збочені ідеї "русского міра". Вони намагаються досягти своїх цілей кількістю, а не якістю ведення бою.

Олексій Попов, колишній працівник СБУ:

У путіна немає часу підготувати цих чмобіків до дійсно правильного ведення бойових дій. У нього там тиждень, або місяць. Сьогодні призвали три дні на комплектацію і вже він в Україні вже воює.

За таких умов погоджуються воювати лише цілковиті дурні. Ті, хто хоч трохи мають клепку в голові, не хочуть бути гарматним м'ясом. Вони добре розуміють: єдина можливість зберегти життя - здатися у полон.

Віталій Кім, керівник Миколаївської ОВА:

Набирает обороты следующая история. Дружили, ухел там в россию товарищ, не буду называть как. Звонит, просит - меня там в армию еще не забрали, но точно мобилизуют, а как мне здаться в плен? В общем россияне сейчас гуглят - как здаться в плен до того как попасть в армию.

І Україна пішла назустріч, зробивши цей процес максимально простим і зрозумілим. В Інтернеті почав діяти сайт "Хочу жить". Мобілізованому достатньо зайти на сторінку та уважно ознайомитися з умовами.

Віталій Матвієнко, спікер державного проекту "Хочу жить":

Він заявляє, що він не бажає брати участь у загарбницькій війні і не підтримує режим путіна. Це попередня така добровільна здача. Другий етап - він реєструється в нашому чат-боті в телеграм каналі "Хочу жить", залишає там всю необхідну інформацію про себе. Потім, коли він вже знаходиться на території України, він зобов'язаний знову зателефонувати на телефон гарячої лінії, де наші спеціалісти будуть вести його до наших спецпризначенців.

Віталій Матвієнко ділиться - за місяць на сайт надійшло понад три тисячі заявок від російських військових. Здебільшого це ті, кого щойно мобілізували до лав російського війська.

21 сентября текущего года получил повестку. 25 числа я уже был в Украине. Перед тем, как отправиться на медкомисию. Гуглил как можно сдасться в плен, чтобі не оказаться убитім. Нашел в телеграм канал "Хочу жить".

Звісно, в росії у проекті "Хочу жить" помітили реальну загрозу своїй армії - доступ до ресурсу заблокували. Але це взагалі не є перепоною для людини, що не хоче вбивати та бути вбитою.

Віталій Матвієнко, спікер державного проекту "Хочу жить":

Він не являється єдиним джерелом інформування російських військовослужбовців, які бажають здатися в полон. Чат-бот працює. Це не працює сайт і то тимчасово і той факт, що його російська федерація заблокувала, говорить про те, що цей проект є успішний власне кажучи. І інформація, як сарафанне радіо вже йде по росії по тимчасово окупованих територіях.

Крім того, росіяни можуть скористатися технологією VPN.

Олексій Попов, колишній працівник СБУ:

Щоправда, вона не завжди безкоштовна, але є можливість сховати свої пошуки всіх сайтів. Тобто звичайно ФСБ буде бачити, що у вас є VPN, но на які сайти ви заходили - бачити не буде. Я вважаю, що для росіян це звичайна добра порада.

Та навіть якщо у солдатів рф на території України командування відбере всі засоби зв'язку, вихід усе одно є. Кидати зброю, брати в руки білий прапор і тікати! Ось ці вояки на півдні України здалися у полон разом із бронетехнікою!

Ці загарбники зберегли найцінніше - свої життя. До того ж, заробили гроші, продавши нашим бійцям техніку, на якій приїхали! У полоні до них гарантовано ставитимуться гідно. На відміну від російського полону - тут жодних тортур і знущань!