Купи непотребу, спідня білизна та викрадені речі мирних українців. Усе це наші захисники бачать на позиціях, де колись були росіяни. Тікаючи від атак українських бійців, ворог залишає навіть свою військову техніку. Який вигляд зазвичай мають колишні розташування рашистів - показали наші прикордонники.

З цієї ділянки вони почали зніматися за добу. Але відходили звідси вони з боями. Знищені БМП противника, скоріш за все це працювала наша артилерія, РСЗВ.

Ось такий вигляд має одна з важливих позицій росіян на Донеччині. Точніше - те, що від неї залишилося. Під час контрнаступу наших захисників ворог кинувся навтьоки аж занадто стрімко.

Носки, труси - все валялося, висіло на деревах, карємати. У них були позиції, вот танчік виїжджав - сюда виїжджав, вів вогонь по наших позиціях. От тута була його друга позиція.

Та попри маневри, від влучного удару українських бійців врятуватися екіпажу російського танка - не вдалося.

Спіднє ворог не став забирати при відступі. Лишив і купу інших своїх сюрпризів. Наші вибухотехніки їх вже виявили.

Олег, прикордонник:

Кругом позиції були заміновані розтяжками. Гранати знімали так само. - Це теж на розтяжках було? - Так-так.

Про перебування тут росіян нагадують і ці речі.

Левко Стек, військовий кореспондент:

Є також дуже незвичні знахідки. Ось наприклад грамофон і що ще більш цікаво - ось такі старі відеокасети. Не знаю для чого вони потрібні були росіянам, але тягнули вони все.

Наші захисники продовжують гнати ворога з українських земель. А як закордонні партнери збільшать поставки наступальної зброї, то темпи звільнення України від рашистів стануть ще швидшими.

Андрій, прикордонник: