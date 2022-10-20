Кремлівський цугцванг путін оголосив на окупованих українських територіях воєнний стан, який діє там ще з 24-го лютого.

Чому ухвалив таке рішення? І як воно вплине на мешканців тимчасово підконтрольних загарбникам територій? Дивіться далі.

Здається, він довго міркував, як погіршити своє становище і .... придумав!

Мною подписан украз о введении военного положения в этих четырех субьектах рф.

За документом, у південному і центральному федеральних округах, зокрема і в москві, вводиться рівень підвищеної готовності. В анексованом Криму і в прикордонних з Україною територіях - середній рівень реагування. А от у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, які кремлівський диктатор після фейкового референдуму нахабно загарбав, путін вирішив ввести воєнний стан! Схоже, забув не лише про те, що ці регіони - територія іншої держави, а і що в Україні воєнний стан діє з 24-го лютого. Навіщо ж підписав черговий папірець?

В останні кілька днів у московських посіпак все частіше лунає риторика, що треба евакуюватися з Херсона, бо настав час приймати непрості рішення. Військові експерти переконані, що під час примусової евакуції росіяни прикриватимуть свої сили цивільними українцями, як щитом. Для створення паніки вже почали обстріли цивільної інфраструктури.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної адміністрації:

Це розвʼязує їм руки, щоб робити примусову депортацію і, на жаль, це можливо, тому що зараз кількість бажаючих, не зважаючи на цю паніку, яку вони зараз створюють, невелика кількість насправді, з Херсону виїхати до російської федерації. Треба називати речіц своїми іменами, саме до рф цих людей будуть вивозити. Сьогодні їх пункт призначення там Джанкой, Армянськ, але ми розуміємо, що це транзит. Потім їх будуть вивозити до росії. Тому їм там пропонують сертефікати на придбання житла. Ну це є департація.

Введення воєнного стану свідчить про повний провал часткової мобілізації на росії, вважає голова Луагнської ОВА Сергій Гайдай. Тому нові військові резерви будуть шукати на окупованих територіях.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Тут у них будут большие изменения в сторону радикальной мобилизации и тотального мародерства. Потому что во время вот этого военного положения теперь все могут забирать у местных жителей под эгидой на фронт и уже неизбирательно будут относиться к мобилизации мужчин, а просто всех подряд будут забирать и отправлять на фронт.

На нове свавілля росії відреагував і Володимир Зеленський. Президент зазначив - у кремлі почалася істерика.

Володимир Зеленський, Президент України: