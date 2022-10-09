Україна готова вести переговори лише з західними країнами, а їхньою головною темою буде вступ до НАТО. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Політик згадав заклик міністра оборони Румунії Василе Динку до переговорів з росією "заради миру".

Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО. Це єдина тема на, яку ми можемо вести розмову на цей час і росія в цих перемовинах зайва. Колективна безпека і сильні Збройні сили України - це єдина гарантія миру на Європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку.

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Нагадаємо, володимир путін на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" на окупованих територіях України про приєднання до рф закликав Україну негайно припинити бойові дії і війну та повернутися за стіл переговорів.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним.