Зеленський провів переговори з Ердоганом: перші деталі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки.
Про це повідомляє голова української держави у Twitter.
"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за тверду позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Наголосив на особливій ролі Туреччини у зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у сфері безпеки", - написав Зеленський.
При цьому, за даними Hurriyet, під час переговорів глави двох держав також обговорили перебіг війни росії проти України.
Турецький президент у розмові підкреслив, що бачення дипломатичного рішення має бути збережене за будь-яких обставин і висловив готовність зробити будь-який внесок у припинення війни шляхом діалогу.
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