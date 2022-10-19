Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки.

Про це повідомляє голова української держави у Twitter.

"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за тверду позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Наголосив на особливій ролі Туреччини у зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у сфері безпеки", - написав Зеленський.

При цьому, за даними Hurriyet, під час переговорів глави двох держав також обговорили перебіг війни росії проти України.

Турецький президент у розмові підкреслив, що бачення дипломатичного рішення має бути збережене за будь-яких обставин і висловив готовність зробити будь-який внесок у припинення війни шляхом діалогу.