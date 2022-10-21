У чотирьох областях будуть віялові відключення світла

"Укренерго" у п'ятницю, 21 жовтня, запровадить тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у центральних областях. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

У компанії нагадали, що диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове відключення, якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування.

Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це.

Вранці 21 жовтня в "Укренерго" заявили, що тимчасові обмеження енергоспоживання можливі по всій Україні. Громадян закликали обмежити споживання енергії та тримати телефони зарядженими.

Нагадаємо, у Житомирі частково зникло світло, у місті не працюють світлофори.