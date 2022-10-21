"Укренерго" обмежує подачу електроенергії у чотирьох областях [ Редагувати ]
"Укренерго" у п'ятницю, 21 жовтня, запровадить тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у центральних областях. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
У компанії нагадали, що диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове відключення, якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування.
Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це.
Вранці 21 жовтня в "Укренерго" заявили, що тимчасові обмеження енергоспоживання можливі по всій Україні. Громадян закликали обмежити споживання енергії та тримати телефони зарядженими.
Нагадаємо, у Житомирі частково зникло світло, у місті не працюють світлофори.
по темі
Примусове обмеження споживання електроенергії через пошкодження електричних мереж внаслідок російських ракетних атак може тривати кілька днів. Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
У частині Житомира відсутнє електропостачання через перенапруження на одній з підстанцій. Частина світлофорів не працює, частина працює неякісно
Диспетчерський центр "Укренерго" запровадив тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях. Таким чином, кількість регіонів, де сьогодні вимикають світло, збільшилось до восьми
У деяких районах російського Бєлгорода зникло світло внаслідок пожежі на місцевій теплоелектростанції "Промінь". У місцевих пабліках пишуть, що по ТЕЦ вдарили ЗСУ. Опубліковано відео "прильоту"
Знеструмленими після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня залишаються 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє ДСНС