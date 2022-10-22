Воєнні експерти не виключають, що росія може поновити наступ на Харківщині. Нескінченними навчаннями та накопиченням техніки біля кордону намагається залякати Україну й поплічник путіна - білоруський диктатор лукашенко. Втім, відповідь на це буде рішучою, переконують українські військові. Запевняють, відсіч дадуть на всіх напрямках. І, укріплюють позиції.

Про укриття, які будують на передовій наші захисники, розкажемо у наступному матеріалі, створеному спільно з Військовим телебаченням України.

Позивний "Цвях", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми знаходимось недалеко від лінії зіткнення, тому існує загроза ракетних ударів, ударів з безпілотників. Тому найшвидшими термінами, власними силами було збудовано кілька таких земляних укриттів - перекритих щілин для того, щоб у разі тривоги особовий склад міг швидко сюди спуститися. І перечекати загрозу.

Що надійніше укриття, то більше шансів вижити під час ворожої атаки. Правило, яке добре знає кожен боєць. А тому чи не кожну вільну хвилину на передовій наші захисники присвячують саме облаштуванню окопів та бліндажів.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Армійський бліндаж - це укриття, що обов'язково облаштовується на бойових позиціях для захисту воїнів від вогню противника.

Облаштувати надійний бліндаж із використанням техніки можна за два дні. Якщо рити вручну - доведеться працювати близько тижня!

Позивний "Цвях", військовослужбовець Збройних сил України:

Тут зроблено три накати - це рекомендована кількість накатів по методичці, тобто достатньо, щоб витримати навіть пряме влучання міни.

Для побудови укриття наші воїни використовують дерев'яні колоди, плівку, скоби та лопати.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення:

Треба зважати й на погоду. Надворі вже холодно, а попереду взагалі зима. Солдатам потрібно десь перебувати, тому таке армійське укриття хлопці зводять дуже оперативно.

Позивний "Лис", військовослужбовець Збройних сил України:

На жаль в період війни не доводиться обирати пори року і приходиться рити і взимку, і влітку, і восени. Звичайно, при поганих погодних умовах - це коли йде дощ, сніг, наприклад, зимою важкувато це облаштовувати, оскільки волога попадає, але все можливо. Ми робили дренажі, щоб сюди не попадала волога, також вологозахисна плівка, якою покритий цей бліндаж ну і старання людей.

Один бліндаж середнього розміру вміщує до шести бійців із речами та боєкомплектом. Втім за потреби можна створити й більше укриття. Аби тільки дозволяла місцевість і склад ґрунту.