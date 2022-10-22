Жодної вцілілої багатоповерхівки, розбиті навчальні заклади та церква. Селище Степногірськ на Запоріжжі межує із сірою зоною. Російські військові щодня обстрілюють населений пункт з артилерії та авіації. І кожен житель там вже на слух може відрізнити, який саме снаряд до них прилетів.

Та найбільше люди бояться зараз приходу зими. Бо селище не газифіковане. І новини про удари по енергосистемі місцеві сприймають дуже гостро. Сергій Вендін продовжить тему.

Букет квітів із чорною стрічкою просто на узбіччі - на цьому місці загинув 30-річний чоловік. Він вийшов до магазину та потрапив під артилерійський обстріл рашистів.

Тетяна Гавага, жителька смт Степногірськ:

Снаряд потрапив в магазин. Він був в магазині. Його принесли сюда, положили. Звідси вже забирали скорі. Залишилась кров на асфальті. Під час похорон ми положили сюди квіти. Ховало все селище.

За таких умов нині виживають люди у Степногірську. Селище межує із сірою зоною. Рашисти гатять часто. Місцеві зайвий раз намагаються не виходити з дому та укриттів. Валерій мало не загинув, коли гатила ворожа артилерія. Снаряд впав у город. Уламки пошкодили будинок. Вибухова хвиля знесла дах.

Валерій, постраждалий:

А тут я спав. Телевізор, лежав і дивився. Ось телевізор, і чую удар у 20 мінут 12-го. - Злякалися? - Та не злякався я нічого, я і не поняв нічого.

Місцеві легко розрізняють відльоти та прильоти. Люди звикли жити під гучні вибухи.

Он уже начинають (вибух) грякають отак. Буває, що бехкають, а як прильоти особєнно дуже…

Будинок Наталі теж постраждав від обстрілів. Розбиті вікна закрила плівкою.

Наталя, жителька смт Степногірськ:

Як полетіли стьокла. Хорошо що ніде не заділи. Всередину, в хату. Злякалася, і таблетки пили. Всі вікна позатуляли, де стьокла - повставляли.

Виїжджати жінка не збирається. Сподівається перезимувати вдома. Обігріватиметься пічкою.

Казали, будуть давать дрова, а так самі заготовляємо…

Проте селяни з острахом чекають зими. Через обстріли в селищі проблеми з електрикою. Без неї мешканці багатоповерхівок ризикують замерзнути у власних оселях.

Тетяна Гавага, жителька смт Степногірськ:

Нам дуже важливо, щоб була електроенергія. Якщо електроенергії не буде, то зимою ми всі будемо вимушені кудись виїжджати. Не газифіковане селище, альтернативи в нас нема.

У Степногірську залишається майже півтори тисячі людей. Повернутися додому мріють ще зо три тисячі.