Франція, Німеччина та Велика Британія закликали Організацію Об'єднаних Націй розслідувати застосування росією іранських безпілотників. У відповідь кремль звично бреше та погрожує. Як реагує на таку риторику Захід? Розкаже Олена Абрамович.

Половина України. І північ, і центр, і схід та захід. Через удари рашистів електропостачання в українських регіонах - із перебоями.

Володимир Зеленський, президент України:

Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано більше третини нашої енергетичної інфраструктури.

Це звернення до лідерів 27-країн-членів Євросоюзу Володимир Зеленський зробив у четвер. Вони саме зібралися на саміт у Брюсселі - обговорити, серез іншого, як допомогти Україні пережити цю зиму.

Кріш'яніс Каріньш, Прем'єр-міністр Латвії:

Нам треба продовжувати постачати Україні всю необхідну зброю, особливо оборонну зброю, системи протиповітряної оборони, які їм зараз дуже потрібні, продовжувати постачати їм боєприпаси, продовжувати постачати їм фінанси, щоб вони могли забезпечити роботу свого уряду також.

Сумнівів у тому, що знеструмити Україну рашисти намагаються саме завдяки іранському обладнанню на той момент уже немає ні в кого. Навіть на російському телебаченні експерт при міноборони рф проговорився. Не помітив, що уже прямий ефір.

Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских… Потому что это классика историй - жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают.

Не визнає цього факту ні влада росії, ні Ірану. Росіяни перефарбовують іранські шахеди та називають їх "Герань". А на публіку розказують, що і самі здатні виготовити що-завгодно.

Дмітрій Полянський, російський дипломат:

Рекомендую не недооцінювати технологічні можливості російської індустрії безпілотників. Кажу вам - ми знаємо, що робимо, і знаємо, як це робити.

Та знати мало - треба ще мати, з чого їх виготовляти. Доступ до технологій та різного роду імпорт Москві перекрили санкції. А західна розвідка вже не раз розповідала, як саме відбувається співпраця Ірану та РФ.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

За нашими оцінками, іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях. Наразі Росія отримала десятки цих БПЛА і, ймовірно, продовжить отримувати додаткові партії в майбутньому.

Вирішити питання цивілізовано запропонував генсек ООН: провести незалежне розслідування за участю іноземних експертів, яких мали б відправити в Україну для дослідження уламків безпілотників. Та в Кремлі не просто відкинули такий варіант, а й стали погрожувати, що переглянуть співпрацю з ООН. Натякнувши, зокрема, що заблокують зернову угоду та українські порти.

Васілій Небензя, посол росії в ООН:

Якщо експерти ООН на догоду західним столицям все ж таки почнуть проводити псевдорозслідування, безпідставно посилаючись на резолюцію 2231, ми можемо переглянути весь пакет наших відносин із Секретаріатом ООН, тому що назвати цю справу неупередденою буде неможливо.

Сергій Кислиця, посол України в ООН:

Ми щойно стали свідками того, як російська делегація відчайдушно намагається запобігти звинуваченням ООН у грубих порушеннях резолюції Ради Безпеки. Ми надзвичайно стурбовані використанням Росією БПЛА дальнього радіусу дії іранського виробництва в цих невибіркових нападах на мирних жителів і цивільне населення інфраструктури в Україні.

Розслідувати використання іранських безпілотників для нападу на Україну під час останньої Ради безпеки ООН закликали Франція, Німеччина та Велика Британія.

У Брюсселі, тим часом, у той же день, коли до західних лідерів звертався Володимир Зеленський, оголосили про санкції проти іранської компанії, яка виготовляє Шахеди, та ще трьох осіб, залучених до постачання. А за підсумками саміту повідомили про допомогу у відновленні інфраструктури уже зараз. І нагадали, що візьмуть участь і повній відбудові у майбутньому.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Звісно, процес відбудови та величезні інвестиції, які для цьго необхідні, повинні відповідати також вимогам з реформ, які потрібні щоб уже зараз будувати шлях до членства в ЄС. Як ви знаєте, Україна - країна-кандидат, тож усе має бути сфокусованим на цій спільній дорозі, яку ми подолаємо разом.

Олена Абрамович, кореспондентка: