Євросоюз попередив Іран про санкції у разі постачання дронів для рф [ Редагувати ]
ЄС попередив уряд Ісламської Республіки Іран про недопустимість постачання росії зброї, зокрема дронів, для ведення війни проти України. Про це міністру закордонних справ Ірану було заявлено у двох телефонних розмовах.
Про це повідомляє речника ЄС Пітер Стан на брифінгу ЄС у Брюсселі 24 жовтня.
Євросоюз підтвердив свою чітку позицію щодо фактів постачання рф будь-якої зброї, у тому числі безпілотних літальних апаратів.
"Сам факт постачання росії будь-якою третьою країною зброї, будь-то дрони або ракети, є неприйнятним та суперечить міжнародному гуманітарному праву. росія використовує цю зброю проти цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури, що, за нормами міжнародного права, є воєнним злочином", - підкреслив Стано.
При цьому він наголосив, що іранський уряд одержав від високопосадовців Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ чітко донесений, потужний і принциповий сигнал.
"Ефект цих санкцій не є символічним, вони дуже практичні. Причетним особам та установам заборонений доступ до ЄС, їх активи заморожуються, ніхто з європейців не може надавати їм будь-які фінансові ресурси. Ці заходи виконуються всіма країнами ЄС та мають потужний репутаційний ефект", - зазначив речник ЄС.
При цьому він відзначив, що навряд чи хтось хотів би бути асоційованим з допомогою для росії у здійсненні цієї злочинної кампанії проти цивільного населення України.
"Ми готові до подальших кроків, якщо отримаємо докази, що поставки цих дронів для російської армії продовжуються", - заявив Стано.
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