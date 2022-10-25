У Мелітополі біля бізнес-центру гауляйтера Балицького вранці вибухнуло авто (відео) [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 25 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. На повітря злетіло авто.
Про це повідомляє в Telegram голова Мелітополя Іван Федоров.
"Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького", - розповів він.
За словами очільника міста, за попередніми даними біля приміщення, в якому знаходиться один зі штабів пропагандистів Кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто.
Як додає видання "РІА Мелітополь", особливо гучно було у південній частині міста та у центрі.
"Бавовна" була у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. Про вибух заговорили і у фейковій військово-цивільній адміністрації міста, а також російські ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
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