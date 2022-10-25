У вівторок вранці, 25 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. На повітря злетіло авто.

Про це повідомляє в Telegram голова Мелітополя Іван Федоров.

"Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького", - розповів він.

За словами очільника міста, за попередніми даними біля приміщення, в якому знаходиться один зі штабів пропагандистів Кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто.

Як додає видання "РІА Мелітополь", особливо гучно було у південній частині міста та у центрі.

"Бавовна" була у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. Про вибух заговорили і у фейковій військово-цивільній адміністрації міста, а також російські ЗМІ", - йдеться в повідомленні.