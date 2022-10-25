В Україні зростає кількість COVID-інфікованих: за тиждень майже 17 тисячі випадків [ Редагувати ]
В Україні минулого тижня виявили майже 17 тисяч випадків зараження коронавірусом. 189 людей померли від ускладнень хвороби.
Про це повідомляє МОЗ.
Так, за період з 17 по 23 жовтня в Україні зафіксовано 16 908 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1808, медпрацівників - 303);
При цьому 126 982 людей вакцинувалися проти вірусу. За тиждень з усіх проведених щеплень 8,6% становлять перші дози, 7,8% - другі дози, 70,2% - перші бустерні дози, 13,4% - другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано - 4341 осіб,
- летальних випадків - 189,
- одужало - 30 615 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 5 296 254 осіб;,
- одужало - 5 126 052 особи,
- летальних випадків - 110 008,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) - 32 603 805.
Повідомляєтья, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573, першу бустерну дозу - 2 605 902, другу бустерну дозу - 92 182.
При цьому майже 810 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн - першу бустерну дозу.
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