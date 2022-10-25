У вівторок, 25 жовтня, Ліз Трасс офіційно подала у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Про це повідомляє Sky News.

Трасс пробула при владі лише 49 днів, у результаті її прем'єрський термін став рекордно коротким в історії країни.

Вранці 25 жоатня вона зустрілася з королем Чарльзом ІІІ для своєї останньої аудієнції, де вона офіційно зазначила, що Ріші Сунак стане наступним прем’єр-міністром.

Сунак вже прямує до Букінгемського палацу, щоб побачитися з королем. Його попросять сформувати уряд, перш ніж він вирушить на Даунінг-стріт, де виступить із промовою.

Зазначимо, що Трасс визнала, що не в змозі впоратися із покладеними обов'язками. Приводом стало зниження рейтингу через її економічну політику.

Зокрема, вона пропонувала знизити ставки прибуткового податку, а також скасувати заплановане зростання корпоративних податків. Різниця мала бути компенсована рахунок зовнішніх запозичень. На цьому фоні британський фунт обвалився до історичного мінімуму, а ставки з іпотеки у Британії зросли.