Самопроголошені керівники Федерації боксу України на чолі з Кирилом Шевченком використали скандал на юніорському чемпіонаті з боксу в особистих цілях - для маніпуляцій та політичної боротьби.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив президент ФБУ, віце-президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус.

Нагадаємо, юніорський Євро проходив Монтесільвано з 27 вересня по 4 жовтня. Першого ж дня ЗМІ повідомили про заборону української збірної виступати під національним прапором. Володимир Продивус вилетів до Італії, аби розібратися у ситуації. Заборона виявилася помилкою Європейської конфедерації боксу (EUBC). Вже наступного дня вона опублікувала офіційні роз'яснення та всі обмеження було знято.

"Того ж дня я провів нараду з тренерами та боксерами, роз'яснив їм, що є офіційне добро і можна боксувати під символікою нашої країни, треба виступати та перемагати, гордо під нашим прапором", - сказав Володимир Продивус.

Незважаючи на це, так звані керівники ФБУ продовжили "роздмухувати зраду" і вимагати від тренерів та батьків дітей негайно повернутися в Україну. Причому навіть тих спортсменів, кого помилкова "дискваліфікація" не торкнулася.

"Були спортсмени, яких першого дня через помилку EUBC не допускали до рингу з нашим прапором, і вони влаштували бойкот, за що я їм вдячний. Я й сам закликав бойкотувати. Але були ще й інші хлопці... вони могли сміливо виходити та боксувати як українські спортсмени. Але їх, на жаль, також змусили їхати додому. Ці діячі просто перекреслили місяці підготовки та забрали у наших хлопців та дівчат мрію про медалі", - заявив Продивус.

У результаті лише троє юніорок змогли вибрати медалі: Настя Таран – "золото", Тая Покусай та Віка Щербина – дві "бронзи".

Подібні провокації можуть повторитись на наступних міжнародних першостях. Спортивні функціонери мають надалі утримуватись від маніпуляцій і насамперед турбуватися про захист інтересів українських спортсменів.