росія завдала тренувального ядерного удару по полігону на Камчатці (відео) [ Редагувати ]
росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці.
Про це йдеться в повідомленні кремля.
За тренувальними пусками спостерігав і президент рф володимир путін.
"Під керівництвом путіна проведено тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, в ході якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.
Як стверджує Кремль, на Камчатці зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з "Плесецька" та балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря.
"Під керівництвом Путіна проводиться тренування щодо завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника", - прокоментував навчання міністр оборони рф сергій шойгу.
Тим часом пропагандистські ЗМІ публікують відео нібито запуску цих ракет.
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