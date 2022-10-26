У Харкові терміново шукають родини для сотні котів із міського притулку. Залишити їх не можуть, адже вольєри цієї зими будуть без опалення. Тож анкети чотирилапих розмістили на сайті в такий спосіб шукають їм на нових господарів. До пошуку долучилася Світлана Шекера.

Очень ручная. Ну такое очень редко бывает, что кошка подходит и облизывается. Такая, кошка с душой собаки. Такое бывает. - Да, ты красотка.

Ці люди прийшли до притулку подивитися на котів, яких тут пропонують забрати на зиму додому.

Це Наомі, наша руда красуня. Вона дуже ручна та лагідна. Обожнює, коли її гладять. Вона любить поставити свою мокреньку печатку у щоку.

Загалом зараз у притулку живе сотня котів. Практично всі, в минулому, домашні. Їхніх власників забрала війна. Хтось загинув, а хтось поїхав, залишивши домашнього улюбленця. Усіх тварин тут вилікували й підгодували.

Також трапляються котики, у яких, ну покажись, покажись. Трапляються котики, які ще лікуються. От у котика проблема з очком. Є деякі котики, які травмовані, які після обстрілів.

Притулок змушений на час холодів підшукати для своїх підопічних новий дім. Бо на обігрів дев'ятнадцяти вольєрів, по 20 квадратних метрів кожен, на зиму потрібно понад 120 тисяч гривень. А таких коштів немає.

Ольга Голубєва, прессекретар КП "Центр поводження з тваринами":

Наразі притулок, комунальне підприємство не працює цілодобово, як це було в мирний час. Тобто в будиночку котів не буде людей. Раптом якщо щось станеться, обігрівач замкне чи тут трапиться пожежа, тут нікого не буде, і ми можемо просто втратити притулок.

Тримати ж тут котів, коли температура в приміщенні знизиться, буде не можна. Тварини хворітимуть.

Ольга Голубєва, прессекретар КП "Центр поводження з тваринами":

Вони звикли, що тут завжди тепло та ситно. Тому все ж таки якщо температура опуститься нижче 15 градусів, треба буде екстрено роздавати котів. Тобто ми маємо ще десь два тижні, максимум три.

20 пухнастиків зможуть розмістити в адміністративній будівлі притулку. Інших - роздають. Для цього у соцмережах вже розмістили оголошення з їхніми анкетами.

Котика вже буде вакциновано, стерилізовано, або кастровано, якщо це хлопчик, кошти за вакцинацію та операцію людина не платить.

Обрати домашнього улюбленця можна на сайті. І навіть забронювати, щоб ніхто не випередив. Харків'яни вже забрали додому трьох котів.