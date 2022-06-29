Німеччина разом з Нідерландами відправлять до України додатково шість самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000. Три гаубиці надійдуть з Німеччини, три - з Нідерландів. Про це повідомило Міністерство оборони ФРН.

Німецька самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 здатна вражати цілі на відстані 40-50 км, є найважчою артилерією, що є в розпорядженні Нідерландів. На озброєнні голландської армії стоять 54 одиниці подібної техніки.

Оснащена 155-мм гарматою довжиною в 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. PzH 2000 здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.

Гаубиці належить світовий рекорд - на полігоні у ПАР вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP.

САУ Panzerhaubitze 2000

Нагадаємо, що нещодавно німецька влада анонсувала повний список озброєння, призначеного для української армії. До переліку увійшли сім гаубиць Panzerhaubitzen 2000 і запчастини до них.