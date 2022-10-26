Ford остаточно пішов з росії [ Редагувати ]
Американська Ford Motor Company завершила вихід зі спільного підприємства з російською групою "Соллерс" (ТОВ "Соллерс Форд"). Таким чином компанія повністю пішла з російського ринку. Про це йдеться в заяві компанії.
Ford Motor Company завершила згортання своєї раніше зупиненої діяльності в Росії шляхом продажу 49-відсоткової частки у спільному підприємстві "Соллерс форд".
Продаж частки у спільному підприємстві пішов за повним призупиненням з березня усіх операцій у росії, включаючи виробництво, постачання запчастин, IT- та інженерну підтримку.
Акції Ford будуть передані російській юрособі за номінальною вартістю. У компанії зазначили, що Ford залишає за собою право викупити акції впродовж п'яти років, "якщо ситуація у світі зміниться".
Ford Motor Company вробляв автомобілі на трьох заводах у рф: Всеволожську під Санкт-Петербургом і двох заводах у Татарстані - Єлабузі та Набережних Човнах.
Нагадаємо, 25 вересня видання Nikkei повідомило про плани Mazda щодо припинення виробництва у Владивостоці.
23 вересня інший японський автовиробник - Toyota - оголосив про закриття заводу в Санкт-Петербурзі.
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