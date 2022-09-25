Mazda планує закрити завод у росії [ Редагувати ]
Японський автовиробник Mazda розглядає можливість припинення виробництва в росії через санкції та збої у ланцюжку поставок, які ускладнюють відновлення роботи. Про це повідомляє Nikkei.
Mazda виробляє автомобілі у Владивостоці на спільному підприємстві з місцевим автовиробником Sollers. За даними дослідницької компанії MarkLines, які наводить Nikkei, у 2021 році завод випустив майже 29 тис. автомобілів.
Раніше виробництво на заводі Mazda у Владивостоці було припинено, однак автоконцерн ще не ухвалив остаточного рішення про припинення продажів чи технічного обслуговування.
Нагадаємо, 23 вересня інший японський автовиробник - Toyota - оголосив про закриття заводу в Санкт-Петербурзі.
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