Японський автовиробник Mazda розглядає можливість припинення виробництва в росії через санкції та збої у ланцюжку поставок, які ускладнюють відновлення роботи. Про це повідомляє Nikkei.

Mazda виробляє автомобілі у Владивостоці на спільному підприємстві з місцевим автовиробником Sollers. За даними дослідницької компанії MarkLines, які наводить Nikkei, у 2021 році завод випустив майже 29 тис. автомобілів.

Раніше виробництво на заводі Mazda у Владивостоці було припинено, однак автоконцерн ще не ухвалив остаточного рішення про припинення продажів чи технічного обслуговування.

Нагадаємо, 23 вересня інший японський автовиробник - Toyota - оголосив про закриття заводу в Санкт-Петербурзі.