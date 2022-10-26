Курси біткойна та інших криптовалют зростають за американським фондовим ринком [ Редагувати ]
Котирування провідних криптовалют за останні два дні зросли на 8-15%. За даними Coinmarketcap, 26 жовтня вартість біткойна (BTC) зросла до $21,02 тис., це максимальне значення з 13 вересня. За день котирування зросли на 4%, а за два дні піднялися на понад 8%.
Альткойни - ефір (ETH), Cardano, Dogecoin, Solana - показали більш стрімке зростання, додавши за два дні 12-17%.
При цьому курси криптовалют більшу частину жовтня, а курси біткойна та ефіра - з середини вересня залишалися поблизу локальних мінімумів з літа цього року.
Експерти пов'язують пожвавлення ринку криптовалют насамперед із позитивною динамікою американського фондового ринку.
За чотири попередні дні індекс S&P 500 зріс майже 6%, наблизившись до рівня 3900 пунктів. Фінансові аналітики зазначають, що цифрові активи в останні місяці корелюють з американським фондовим ринком майже на 100%.
Динаміка котирувань біткойна на ефіра ($ тис.)
Нагадаємо, в середині вересня криптовалюта Ethereum перейшла на новий алгоритм PoS. Це означає, що її майнінг більше не працює.
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