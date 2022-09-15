Криптовалюта Ethereum перейшла на новий алгоритм PoS: майнінг більше не працює [ Редагувати ]
Засновник криптовалюти Ethereum ("ефір") Віталік Бутерін повідомив про завершення масштабної модернізації програмного забезпечення.
Зміна стосується самого способу створення токенів і транзакцій. Найважливішим наслідком оновлення стане суттєве зниження енергоспоживання під час створення токенів, за що зазвичай критикують системи майнінгу криптовалют.
За підрахунками Ethereum Foundation, загальне енергоспоживання під час використання нової системи скоротиться на 99,95%.
Йдеться про зміну консенсусного протоколу Proof-of-Work (PoW) на протокол Proof-of-Stake (PoS). Для підтримки роботи PoS-мережі відсутня потреба у майнерах, що генерують обчислювальну потужність. Працездатність Ethereum забезпечуватимуть власники цифрових монет, які отримуватимуть винагороду за їх зберігання.
Як пояснюють експерти, на зміну майнерам (тим, хто видобував криптовалюту), прийдуть стейкери (ті, хто складає кошти на депозити). Для створення токенів тепер потрібно менше потужне обладнання. Найбільші шанси формування нового блоку в блокчейні, отже, і отримання винагороди від мережі, отримають ті, хто має найбільше монет на рахунку.
Як відзначають аналітики Bank of America, суттєве зниження енергоспоживання може дозволити інституційним інвесторам, яким було заборонено купувати токени з протоколом PoW, купувати токени з новим протоколом.
Ethereum займає друге місце на ринку криптовалют після біткойна, на нього припадає близько 20% ринку. Через перехід на новий протокол курс Ethereum 15 вересня знизився на 5,3% і становив $1508 за токен.
Нагадаємо, що аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs заявили, що криптовалюта Ethereum стане домінуючим засобом заощадження і випередить біткоїн за ринковою капіталізацією.
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