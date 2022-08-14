Біткойн і ефір стрімко дорожчають [ Редагувати ]
Біткойн (BTC) продовжує дорожчати після різкого спаду на початку червня. Станом на 22:10 за київським часом, криптовалюта №1 торгується на рівні $24,3 тис., випливає з котирувань криптовалютної біржі Binance.
Вчора, 13 серпня, цифрова валюта торгувалася в середньому на рівні $24,3-24,4 тис. /BTC.
Також зростає другої за популярністю криптовалюта - ефір (ETH). Сьогодні, 14 серпня, він уперше з червня перевищив позначку $2 тис./ETH.
Ефір (Ethereum) різко подорожчав на тлі успішного тестування поновлення мережі. Раніше розробники заявляли, що найближчим часом цифрова валюта перейде на досконаліший протокол Proof-of-Stake.
Детальніше про це можна почитати тут.
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