Біткойн (BTC) продовжує дорожчати після різкого спаду на початку червня. Станом на 22:10 за київським часом, криптовалюта №1 торгується на рівні $24,3 тис., випливає з котирувань криптовалютної біржі Binance.

Вчора, 13 серпня, цифрова валюта торгувалася в середньому на рівні $24,3-24,4 тис. /BTC.

Також зростає другої за популярністю криптовалюта - ефір (ETH). Сьогодні, 14 серпня, він уперше з червня перевищив позначку $2 тис./ETH.

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Ефір (Ethereum) різко подорожчав на тлі успішного тестування поновлення мережі. Раніше розробники заявляли, що найближчим часом цифрова валюта перейде на досконаліший протокол Proof-of-Stake.

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