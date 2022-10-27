Церква, яка має на меті об'єднувати людей довкола концепції добра, в росії робить усе навпаки.

Тоталітарна гіперсекта. Слідом за демілітаризацією та денацифікацією росія вирішила провести в Україні ще й десатанізацію. На думку одного з кремлівських чиновників, на території нашої держави нібито діють сотні сект. Отож очищення від них має стати наступним етапом так званої "спецоперації".

Звідки черпають "натхнення" російські високопосадовці, який сенс приховує маячня пропагандистів, і як путін став головним екзорцистом - все це далі пояснить Марина Біленька.

Мета номер один - демілітаризація.

Самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины.

Мета номер два - денацифікація.

Чтобы прекратились усилия по поощрению неонацистской, нацистской идеологии, нацистской практики.

8 місяців російська влада та її пропагандисти танцюють довкола цих важковимовних термінів. Утім ані демілітаризація, ані денацифікація - не вдалися.

Ненависні кремлівському режиму захисники "Азовсталі" - на волі. Годі й казати про успішну роботу програми російського лендлізу, яка збагатила військовий фонд України сотнями одиниць техніки. Отож в кремлі не змогли придумати нічого ліпшого за початок нового етапу так званої спецоперації.

А саме - десатанізації України.

Солдат повешенный без ноги, какой-то оккультизм, какие-то черти.

Ось такі зрежисовані ролики один за одним викладали основу для того, що напередодні озвучив помічник секретаря ради безпеки росії олексій павлов.

У своїй публікації для видання "Аргументи і факти" він заявив, ніби в Україні, цитую: "діють сотні сект, заточених під конкретну мету та паству".

Особливо непокоїть Павлова "Церква Сатани", яка нібито "розповзлася Україною" і "є однією з офіційно зареєстрованих у США релігій".

Олексій Павлов, помічник секретаря ради безпеки росії:

З 1990-х років в Україні множилося число представників релігійних сект. Потужним поштовхом для цього став держпереворот у Києві 2014 р. Посаджені Вашингтоном у владні крісла виконавці реалізовували завдання, що сипалися через океан.

У своїй колонці російський чиновник приділяє увагу й наведенню порчі українців на росіян. Адже зручно списати невдачі на фронті та окремі яскраві епізоди війни, як-то потоплення крейсеру "москва" і вибух на керченській переправі, просто на те, що росії "пороблено".

Олексій Павлов, помічник секретаря ради безпеки росії:

Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі більш нагальним проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської республіки рамзан кадиров, її "повної дешайтанізації".

Шайтаном мусульмани називають диявола, або злого духа, ворожого до Аллаха та людей.

Утім головнокомандувач тікток-військами кадиров у минулому застосовував цей термін до гомосексуалістів, журналістів, бойовиків ІДІЛу, а нині так іменує українських захисників. Кадиров також заявив, що війна проти України тепер є джихадом проти українського "сатанізму".

рамзан кадиров, очільник Чечні:

Не потрібно мати сім п'ядей у чолі, щоб зрозуміти, за що ми боремося і які цілі переслідуємо. Денацифікація та демілітаризація, як і дешайтанізація України, неминучі.

Особливо абсурдні такі заяви на тлі повідомлень про діяльність усіляких шаманів на території рф. Їх і на прямі ефіри кличуть, і сюжети про них знімають.

До прикладу, ось ці шамани з республіки Хакасія вирішили допомогти своїм солдатам, які воюють в Україні, провівши магічний ритуал із жертвоприношенням.

Вишенкою на торті став 24-й з'їзд Всесвітнього російського народного собору. Під час відкриття напередодні Патріарх рпц кирил фактично оголосив путіна "борцем з Антихристом".

патріарх кирил, предстоятель російської православної церкви:

Пример россии, современного государства, с развитой наукой, техникой, образованием, возглавляемого президентом, открыто свидетельствующим о своей вере, заставляет многих и на западе задать вопрос, а почему у нас не так?

В американському Інституті вивчення війни стверджують, що російські високопосадовці дедалі частіше намагаються пов'язати війну в Україні з релігійними концепціями, щоб задовольнити релігійні меншини в російських збройних силах.

На думку аналітиків, розколи між військовослужбовцями-мусульманами і немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах.

Оцінка американського Інституту вивчення війни:

Заклик до війни на релігійному, але не відкрито християнському ґрунті, ймовірно, є спробою подолати релігійні розбіжності й створити інформаційні умови для продовження вербування етнічних і релігійних меншин для боротьби в Україні.

Церква, яка має на меті об'єднувати людей довкола концепції добра, в росії робить усе навпаки. По-перше, вона там виконує функцію одного з рупорів пропаганди. Устами патріарха кирила озвучуються аргументи для виправдання війни.

патріарх кирил, предстоятель російської православної церкви:

Россия никогда не на кого не нападала. Это удивительно когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи.

А пізніше - лунали заклики вбивати українців та обіцянки прощення гріхів російським солдатам.

патріарх кирил, предстоятель російської православної церкви:

И если при исполнении это долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.

Не дивно, що російська церква, та ситуація в росії загалом, надихають тамтешніх артистів на нові хіти.