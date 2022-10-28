Уряд Канади у рамках надання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії до кінця листопада поставить їй 39 бронетранспортерів ACSV виробництва канадської компанії General Dynamics. Про це йдеться у заяві пресслужби канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

39 бойових броньованих машин підтримки (ACSV), про які ми оголосили для України у червні, почали прибувати до Європи, де відбувається підготовка українських сил, причому остання очікується наприкінці листопада.

В офісі канадського прем'єра повідомили, що з лютого 2022 року Канада надала Україні військову допомогу на суму понад 600 мільйонів доларів ($443 млн).

Читайте також Канада передасть ЗСУ 400 тисяч одиниць зимового одягу

Крім того, Канада виділить 55 млн канадських доларів (понад $40 млн) на закупівлю для українців теплих речей, обігрівачів, палива та іншого. Закупівлями займатимуться міжнародні гуманітарні організації, у тому числі Червоний Хрест.

39 бойових броньованих машин підтримки ACSV, які пообіцяла Канада, призначалися для канадської армії і виробляються компанією General Dynamics Land Systems-Canada. Вони відрізняються від бойових машин піхоти тим, що оснащені туреллю та 25-міліметровою гарматою.

Броньовані машини підтримки ACSV

Нагадаємо, Австралія передає Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster.