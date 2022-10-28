Канада до кінця листопада передасть Україні 39 бронетранспортерів ACSV [ Редагувати ]
Уряд Канади у рамках надання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії до кінця листопада поставить їй 39 бронетранспортерів ACSV виробництва канадської компанії General Dynamics. Про це йдеться у заяві пресслужби канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
39 бойових броньованих машин підтримки (ACSV), про які ми оголосили для України у червні, почали прибувати до Європи, де відбувається підготовка українських сил, причому остання очікується наприкінці листопада.
В офісі канадського прем'єра повідомили, що з лютого 2022 року Канада надала Україні військову допомогу на суму понад 600 мільйонів доларів ($443 млн).
Крім того, Канада виділить 55 млн канадських доларів (понад $40 млн) на закупівлю для українців теплих речей, обігрівачів, палива та іншого. Закупівлями займатимуться міжнародні гуманітарні організації, у тому числі Червоний Хрест.
39 бойових броньованих машин підтримки ACSV, які пообіцяла Канада, призначалися для канадської армії і виробляються компанією General Dynamics Land Systems-Canada. Вони відрізняються від бойових машин піхоти тим, що оснащені туреллю та 25-міліметровою гарматою.
Броньовані машини підтримки ACSV
Нагадаємо, Австралія передає Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster.
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