Канада до кінця літа передасть Україні 39 бойових броньованих машин підтримки (ББМП). Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Мадриді після завершення саміту НАТО, передає CBC.

Легкі броньовані машини, які ми відправимо, будуть надзвичайно ефективні. Ми просто раді допомогти, і ми збираємося реагувати на те, що їм (укранцям - ред.) потрібно. Ми визнаємо, що найкраще використання прямо зараз таких речей, як гаубиці, снайперське та інше обладнання, яке ми відправляємо до Україну, - найкраще застосування для канадської безпеки, для геополітичної стабільності - це передати його до рук українців.

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39 бойових броньованих машин підтримки, які пообіцяла Канада, призначалися для канадської армії і виробляють компанією General Dynamics Land Systems-Canada. Вони відрізняються від бойових машин піхоти тим, що оснащені туреллю та 25-міліметровою гарматою.

Поставка супроводжуватиметься пакетом підтримки в процесі експлуатації та навчанням українських військових.

Окрім бронемашин, українська армія отримає шість камер високої роздільної здатності для безпілотників Bayraktar.

Нагадаємо, що наприкінці травня уряд Канади вирішив передати ЗСУ понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777.