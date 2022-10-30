Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив про те, що ранок в Енергодарі розпочався з ворожих обстрілів. В частині міста зникло світло. Про це повідомляється в його Telegram-каналі.

Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилася без світла.

За словами міського голови, попередньо відомо, що росіяни влучили по одній з підстанцій.