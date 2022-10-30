НАТО звернулося до росії з терміновим закликом [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росії необхідно в терміновому порядку відновити дію зернової угоди, щоб Україна змогла продовжувати експорт сільгосппродукції.
Про це заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.
"Президент путін (президент рф володимир путін - ред.) має припинити робити продовольство зброєю і закінчити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує", - наголосила Лунгеску.
За її словами, зернову угоду, яку було затверджено у Туреччині, підтримують усі країни-члени Альянсу.
"Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі", - додала прес-секретар.
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