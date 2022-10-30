ЗСУ збили ударний гелікоптер росіян у Харківській області [ Редагувати ]
У неділю, 30 жовтня, українські військові знищили російський ударний гелікоптер у Харківській області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією військових, ворожий ударний гелікоптер був збитий приблизно о 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід". Його тип ще встановлюють.
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