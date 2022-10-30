У Києві відбулася презентація суспільно-політичного руху "Кавказький союз" [ Редагувати ]
Обʼєднуються заради боротьби проти російського терору. У Києві відбулася презентація суспільно-політичного руху Кавказський союз.
Учасники виступили за співпрацю з Європейськими інститутами влади та ООН. Також обговорили питання притягнення рф до відповідальності за агресію проти Чеченської Республіки Ічкерія і репресій та геноциду в Дагестані. А також про розкриття воєнних злочинів у Грузії та в Україні.
Присутні виступили за визволення Кавказьких народів від російської колонізації. Втім, запевнили, це можливо тільки після повної перемоги України в російсько-українській війні.
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