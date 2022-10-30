91 людина загинула внаслідок обвалення пішохідного мосту в індійському штаті Гуджарат у місті Морві. Про це повідомляє телеканал NDTV.

Під час інциденту на мосту перебували майже 500 осіб, 100 з них вважаються зниклими безвісти.

NDTV із посиланням на місцевих жителів передає, що серед загиблих багато жінок та дітей. Кілька десятків людей госпіталізовано.

Відповідальність за трагедію бере на себе уряд, заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. За даними ЗМІ, міст впав через чотири дні після відкриття - об'єкт перебував на реконструкції. Він був збудований майже 140 років тому.

Уряд пообіцяв заплатити: по 2 млн рупій (близько $24 тис.) родичам загиблих та по 50 тис. рупій (майже $600) тим, хто отримав травми.

Нагадаємо, у Сеулі внаслідок тисняви з нагоди Хелловіна загинули 120 людей.