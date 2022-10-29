Тиснява в Сеулі: кількість жертв зросла до 120 [ Редагувати ]
Внаслідок масової тисняви в Сеулі (Південна Корея) загинули щонайменше 120 людей. Більшість жертв - молоді особи віком до 20 років. Про це повідомляє Yonhap.
Також повідомляється ще про 100 постраждалих. Трагедія сталася в популярному районі, де натовп зі 100 000 осіб святкував Хелловін.
За даними рятувальних служб, більшість жертв загинули в тисняві біля готелю Hamilton на вузьких пішохідних вуличках, де також знаходяться найпопулярніші бари та ресторани Сеула. Десятки загиблих доставили до одного з місцевих спортзалів, щоб лікарні могли зосередитися на допомозі пораненим.
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