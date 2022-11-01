На аукціоні антикваріату "Віоліті" у неділю, 30 жовтня, рідкісну 1 копійку 1992 року продали за 17 756 грн. Про це свідчать результати торгів.

Раритетну монету продавали з 1 гривні, колекціонери зробили 59 ставок, остаточна ціна - 17 756 грн.

Монети номіналом 1 копійка карбувалися з 1992 до 2013 року. За даними НБУ, на 1 січня 2018 року в обігу перебувало 2,438 млрд копійчаних монет.

Деякі з них мають нумізматичну цінність і коштують у десятки, а то й тисячі разів дорожче на номінал.

1 копійка 1992 року, яку вдалося продати за 17 756 грн, вважається найбільш рідкісною.

У нумізматичних каталогах вона має позначення 1.35АА. Її особливості - ступінчаста верхівка правого верхнього листа на реверсі монети та маленькі ягоди на аверсі. Для порівняння, така ж монета з великими ягодами (1.35АЕ) коштує лише кілька десятків гривень.

Нагадаємо, у 2019 році монети номіналом 1 копійка перестали бути платіжним засобом і почали вилучатися з обігу.