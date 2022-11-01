У Святогірську на Донеччині рашисти залишили все, що заборонено Женевською конвенцією [ Редагувати ]
Розмінування - один з етапів деокупації. Сапери працюють невтомно в умовах постійної небезпеки, адже рашисти навчилися маскувати міни й робити вибухові пастки. У Святогірську на Донеччині вони залишили все, що заборонено Женевською конвенцією. Саме тому люди гинуть від вибухівки. Докладніше - ексклюзивний репортаж нашого воєнкора Ігоря Левенка.
Без права на помилку! Як розміновують звільнені території!
…дуже багато мін, так званих "пелюстків".
Під час вилучення міни, під міною ще знаходилася міна-сюрприз…
Святогірська лавра. Розстріляна і замінована. Її кривава данина!
Две монашки - это пять человек, и трое мирских…
Святогірськ. Місто скалічене війною. Після відступу російських окупантів тут і досі смерть ходить за вами слідом. Люди гинуть на мінах.
Ігор Левенок, кореспондент:
Росіяни, які скрізь називають себе православними, кілька місяців безжально гатили по одній з найбільших православних святинь України - Святогірській лаврі. Ось ви бачите наслідки цих моторошних обстрілів. І не зважаючи на те, що ця територія вже звільнена, тут і досі небезпечно. Працівники ДСНС нам повідомили, що дуже багато мін, так званих "пелюстків".
Міна ПФМ-1 "пелюсток". Ними начиняють касетні снаряди. Заборонена у всьому світі. Та рашистам жодні правила війни не писані. Тисячі цих мін вони розкидали на українській землі.
В одну касету влазить порядка чотирьохсот таких мін. Дуже важко працювати, з цими пелюстками, бо в касеті вони можуть бути як зеленого, так і коричневого кольору.
Під опалим листям розгледіти таку міну майже не можливо. На них підриваються люди й тварини.
На міну коза попала, а матушка сиділа на дороге где мин нет. И ее осколками ранило. Я повторюсь увезли ее в Днепр.
На жаль, буває й так, що навіть сапери не знають усіх підступних механізмів. Окупанти часто застосовують міни-пастки. Двоє піротехніків на Донеччині днями підірвалися. Одного врятувати не вдалося.
Андрій Галісевич, начальник групи піротехнічних робіт ДСНС у Донецькій обл.:
Дуже багато мін встановлюються в ґрунт, тобто не на самому ґрунті вони встановлені, або так, як всі звикли бачити в серіалах, що граната прив'язана до дерева і на розтяжці, а розтяжку видно. В даному випадку працювали професіонали. Вони маскували так міни, щоб наші сапери не змогли їх знайти.
Тож права на помилку у цій роботі немає. І навіть досвідчені сапери зізнаються, буває страшно.
Якщо в сапера немає страху, то це вже не сапер.
Життя рятує уважність та обережність і суворе дотримання інструкцій. Крок за кроком піротехніки обстежують землю. Нас тримають на безпечній відстані.
Виявлено гранату Ф-1. Мною прийнято рішення знищувати її на місці.
У тутешніх лісах зараз повно грибів і люди, спокушаючись на ці ласощі, ідуть їх збирати, а рятувальники попереджають. Або життя, або - гриби.
Ну так це ж білі. Ой только не надо мене фотографіровать, я так не люблю фотографіроваться… У нас чотири чоловіка погибло. Пішли по гриби. Гриба в цьому году повно. Ну тільки ж воно кругом розтяжки. Дві женщини і два мужчини, старики погибли.
Нині тільки на Донеччині в середньому за добу підрозділи ДСНС знешкоджують до півтисячі небезпечних предметів, обстежують гектари територій, але роботи у рятувальників щодень тільки додається.
Тут дуже забруднений ґрунт, дуже багато ложних сигналів металодетектора, що уповільнює нашу роботу. Тобто ми працюємо медленно, но уверенно.
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