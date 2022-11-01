Життя рятує уважність та обережність і суворе дотримання інструкцій

Розмінування - один з етапів деокупації. Сапери працюють невтомно в умовах постійної небезпеки, адже рашисти навчилися маскувати міни й робити вибухові пастки. У Святогірську на Донеччині вони залишили все, що заборонено Женевською конвенцією. Саме тому люди гинуть від вибухівки. Докладніше - ексклюзивний репортаж нашого воєнкора Ігоря Левенка.

Без права на помилку! Як розміновують звільнені території!

…дуже багато мін, так званих "пелюстків".

Під час вилучення міни, під міною ще знаходилася міна-сюрприз…

Святогірська лавра. Розстріляна і замінована. Її кривава данина!

Две монашки - это пять человек, и трое мирских…

Святогірськ. Місто скалічене війною. Після відступу російських окупантів тут і досі смерть ходить за вами слідом. Люди гинуть на мінах.

Ігор Левенок, кореспондент:

Росіяни, які скрізь називають себе православними, кілька місяців безжально гатили по одній з найбільших православних святинь України - Святогірській лаврі. Ось ви бачите наслідки цих моторошних обстрілів. І не зважаючи на те, що ця територія вже звільнена, тут і досі небезпечно. Працівники ДСНС нам повідомили, що дуже багато мін, так званих "пелюстків".

Міна ПФМ-1 "пелюсток". Ними начиняють касетні снаряди. Заборонена у всьому світі. Та рашистам жодні правила війни не писані. Тисячі цих мін вони розкидали на українській землі.

В одну касету влазить порядка чотирьохсот таких мін. Дуже важко працювати, з цими пелюстками, бо в касеті вони можуть бути як зеленого, так і коричневого кольору.

Під опалим листям розгледіти таку міну майже не можливо. На них підриваються люди й тварини.

На міну коза попала, а матушка сиділа на дороге где мин нет. И ее осколками ранило. Я повторюсь увезли ее в Днепр.

На жаль, буває й так, що навіть сапери не знають усіх підступних механізмів. Окупанти часто застосовують міни-пастки. Двоє піротехніків на Донеччині днями підірвалися. Одного врятувати не вдалося.

Андрій Галісевич, начальник групи піротехнічних робіт ДСНС у Донецькій обл.:

Дуже багато мін встановлюються в ґрунт, тобто не на самому ґрунті вони встановлені, або так, як всі звикли бачити в серіалах, що граната прив'язана до дерева і на розтяжці, а розтяжку видно. В даному випадку працювали професіонали. Вони маскували так міни, щоб наші сапери не змогли їх знайти.

Тож права на помилку у цій роботі немає. І навіть досвідчені сапери зізнаються, буває страшно.

Якщо в сапера немає страху, то це вже не сапер.

Життя рятує уважність та обережність і суворе дотримання інструкцій. Крок за кроком піротехніки обстежують землю. Нас тримають на безпечній відстані.

Виявлено гранату Ф-1. Мною прийнято рішення знищувати її на місці.

У тутешніх лісах зараз повно грибів і люди, спокушаючись на ці ласощі, ідуть їх збирати, а рятувальники попереджають. Або життя, або - гриби.

Ну так це ж білі. Ой только не надо мене фотографіровать, я так не люблю фотографіроваться… У нас чотири чоловіка погибло. Пішли по гриби. Гриба в цьому году повно. Ну тільки ж воно кругом розтяжки. Дві женщини і два мужчини, старики погибли.

Нині тільки на Донеччині в середньому за добу підрозділи ДСНС знешкоджують до півтисячі небезпечних предметів, обстежують гектари територій, але роботи у рятувальників щодень тільки додається.