"Це божевільно": Джонсон про можливість використання ядерної зброї путіним [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент росії володимир путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це обернеться для нього і рф "повною катастрофою".
Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Я не думаю, що він це зробить. Він був би божевільним, якби зробив це", - заявив Джонсон.
Він також додав, що використання ядерної зброї стане "повною катастрофою" як для путінського режиму, так і для росії. Її економіка в такому випадку буде повністю заморожена, а сам диктатор "втратить значну частину мовчазної підтримки, яка в нього досі є" - в тому числі, і від Китаю.
Також Джонсон наголосив, що росія, у випадку використання ядерної зброї, одразу отримає відповідь від НАТО.
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