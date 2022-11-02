Вони впродовж повномасштабного російського вторгення не припиняють тримати економічний фронт, а віднедавна підтримують ще й енергетичний. Потужне промислове підприємство знайшло ресурс, як заощадити електроенергію задля стабілізації ситуації. Зменшили споживання на 15 відсотків. Завдяки чому, та чи не позначиться це на виробництві? Дивіться далі.

25 років на цьому підприємстві кипить робота. Навіть в кризові роки тут не припиняли працювати. Це виробництво електродвигунів - майже сто висококласних фахівців діагностують та ремонтують їх. Виготовляють деталі та комплектуючі. Нині тут тримають не тільки економічний, а й енергетичний фронт.

Андрій, технічний спеціаліст підприємства:

Було скореговано робочий графік. Зміщена робоча година на одну годину. Таким чином ми маємо змогу економити електроенергію, за рахунок того, що ми менше використовували освітлення і більш потужного обладнання, яке не потрібно, щоб працювало у пікові нагрузки.

На підприємстві відмовилися і від опалення, бо воно тут електричне. А ще на деяких верстатах, де виготовляють деталі, для зручності спеціалістів встановили індивідуальні підсвітки. За дотриманням режиму заощадження суворо стежать.

Григорій - начальник служби з охорони та безпеки підприємства:

Після закінчення роботи відключаємо електроенергію по всьому периметру. Охоронець проходить, обстежує усю територію. Контролює, аби була виключена електроенергія.

Здавалося б, економити електрику на виготовленні електродвигунів неможливо. Але на цьому підприємстві довели - неможливого не існує.

Валерій - директор підприємства:

Є в нас таке технологічне обладнання, як печі. Якщо ми раніше могли поставити один-два двигуни для виробничого процесу, то зараз ми робимо так, щоб там їх було 3-5.

Менше навантаження на електрообладнання, більше на піч. Це звісно уповільнює сам процес виготовлення, зізнаються на підприємстві, але це дає змогу заощаджувати. У такому режимі працюють менше місяця. Та вже мають результат - електроспоживання зменшили на 15 відсотків.