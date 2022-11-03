росія та білорусь готуються до нових, чергових військових навчань. Цього разу - це спільні маневри "Щит союзу-2023". Білоруський диктатор також заявив про створення на території Білорусі навчально-бойових центрів.

Наші військові, які боронять кордон, запевняють: державна межа - непорушна, а сили Тероборони - у повній бойовій готовності. Протистояти ворогові тренуються і місцеві жителі. У кожній громаді діють добровольчі формування, які готові взяти до рук зброю. Про це наш наступний сюжет.

Зброя бойова, заряджена, переміщуємося з зарядженою зброєю, але на запобіжнику. Палець збоку і переміщуємся, зброя дивиться тільки в сторону мішені. Переміщуємся до мішені.

Перед початком тренувань - обов'язковий інструктаж. Це навчальні стрільби для добровольців - жителів прикордонних з Білоруссю сіл, які взяли в разі загрози готові стати до оборони рідного краю.

Чоловіки вчаться відбивати напад ймовірного ворога. Стріляють з усіх можливих позицій. Добровольці тренуються у волинських лісах. Цілять по імпровізованих мішенях.

Використовуєм відра, гонги, будь-які металеві речі, щоб чути звук, що дійсно ми влучаємо.

Навчання для місцевих жителів проводять бійці тероборони Волині.

Позивний "Гера", боєць Волинської бригади тероборони:

Кожен боєць вже сформований як собі стрілок, того що в нас багато таких, які вступили в добровольчі формування, це єгеря, це є лісничі, а саме більше в нас мисливці, які ще змалечка з рушницями ходили. Основна наша задача - це злагодженість дій, оскільки людей дуже багато, їх треба формувати і щоб виконували певні задачі.

Серед добровольців - чоловіки різного віку та професій. Більшість із них тримали зброю в руках ще в армії. Тут відновлюють свої вміння.

Андрій, боєць добровольчого формування територіальної громади:

Насправді як дійде діло до бойової ситуації, ти можеш елементарно розгубитися. Сісти, голову накрити і все,забувся, тому треба тренерувати себе завжди.

Тренуються добровольці не лише стріляти та прикривати один одного в бою, а й рятувати своїх побратимів. Відпрацьовують до автоматизму вміння правильно користуватися джгутом та евакуйовувати поранених.

Наша основна - перше - це зупинка критичної кровотечі загрозливою для життя. В подальшому проводиться евакуація в жовту зону і якщо в нас немає підручних засобів, ми можемо застосувати стропу. Це війна і ви маєте це осознавати, і маєте до цього бути психологічно готовими, і не стоїть питання спасіння руки, тут стоїть питання спасіння вашого життя.

Бойове злагодження добровольці проходять, аби в разі потреби стати пліч-о-пліч з військовими та обороняти свій дім і свою країну.

Позивний "Афганець", командир добровольчого формування територіальної громади:

Вбивати ворогів, які прийшли на нашу землю із зброєю, захищати сім'ї свої і сім'ї других людей, захищати країну Україну. Коли боєць вміє воювати, в нього єсть можливість остатися в живих і надати другому допомогу і захищати свою країну.

Добровольчі формування у громадах - це воєнізовані підрозділи, які є однією з важливих складових сил тероборони.

Позивний "Аврелій", офіцер військової частини сил територіальної оборони:

Кожен член добровольчого формування укладає контракт на певний термін. Це люди, які за власний кошт виконують завдання за призначенням. Добровольці не отримують зарплату, все це тримається на величезному рівні патріотизму. Ми готуємо людей до повноцінної партизанської війни.

Волинські добровольці тренуються постійно, аби бути в бойовій готовності. Регіон межує з Білоруссю. І загрозу з того боку на дев'ятому місяці війни ігнорувати не варто. Та хто б не ступив зі зброєю на нашу землю - чи російські солдати, чи білоруські, наші захисники обіцяють....