"Ця війна стане причиною руйнації рф" - Залужний [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порівняв війну росії в Україні з вторгненням Радянського Союзу до Афганістану. Про це Залужний написав у Telegram.
Головнокомандувач ЗСУ співставив втрати радянської та російської армій під час цих двоє воєн.
За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!
За останніми даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 листопада російські окупанти втратили в Україні 74 тис. вояків, 2734 танки, 1755 артилерійських систем, 277 літаків і 258 гелікоптерів.
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