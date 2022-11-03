Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порівняв війну росії в Україні з вторгненням Радянського Союзу до Афганістану. Про це Залужний написав у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ співставив втрати радянської та російської армій під час цих двоє воєн.

За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!

За останніми даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 листопада російські окупанти втратили в Україні 74 тис. вояків, 2734 танки, 1755 артилерійських систем, 277 літаків і 258 гелікоптерів.