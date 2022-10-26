Україна потребує додаткового зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету у наступному році. Міністр фінансів Сергій Марченко сказав про це під час візиту до Німеччини в рамках німецько-українського економічного форуму.

"Дефіцит державного бюджету у 2023 році прогнозується на рівні 38 млрд доларів. Я постійно веду перемовини з колегами з різних країн-партнерів, міністрами фінансів, щодо надання Україні зовнішнього фінансування для забезпечення першочергових видатків державного бюджету", - зазначив Марченко.

Під час інтерв’ю міністр фінансів також наголосив, що в цих складних умовах повномасштабної агресії РФ проти України, вкрай необхідним є зберегти економічну стійкість України.