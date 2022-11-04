Українські військові продовжують атакувати позиції російських окупантів на Херсонському та Луганському напрямках. Окупанти, своєю чергою, намагаються наступати під Донецьком. Про це свідчить карта, опублікована у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, українські бійці продовжують контрнаступні дії на півдні та сході. У Херсонській області ЗСУ атакую позиції росіян з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом у Харківській області наступ проходить вздовж річки Оскіл у бік Кремінної та Сватового.

Російські війська, у свою чергу, намагаються зламати оборону ЗСУ біля Бахмута в Донецькій області. Там тривають запеклі бої, проте успіхів ворог не має.