Що відбувається на фронті: актуальна карта бойових дій від британської розвідки [ Редагувати ]
Українські військові продовжують атакувати позиції російських окупантів на Херсонському та Луганському напрямках. Окупанти, своєю чергою, намагаються наступати під Донецьком. Про це свідчить карта, опублікована у Twitter Міноборони Британії.
Так, згідно з даними британської розвідки, українські бійці продовжують контрнаступні дії на півдні та сході. У Херсонській області ЗСУ атакую позиції росіян з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом у Харківській області наступ проходить вздовж річки Оскіл у бік Кремінної та Сватового.
Російські війська, у свою чергу, намагаються зламати оборону ЗСУ біля Бахмута в Донецькій області. Там тривають запеклі бої, проте успіхів ворог не має.
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