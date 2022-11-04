В Ізраїлі до влади знову прийшов 73-річний Беньямін Нетаньяху. Він втретє стане прем'єр-міністром країни. Політсила політика отримала 32 місця в парламенті. А його союзники з ультрарелігійних партій та ультраправого альянсу - ще стільки ж. Тож, вперше в історії уряд Ізраїлю складатиметься лише з правих і релігійних партій.

З поверненням в політику Нетаньяху вже привітав президент Володимир Зеленський. Чого чекати тепер Україні від Ізраїлю? Анна Басова проаналізувала.

Частіше, ніж раз на рік. Першого листопада Ізраїль уп'яте за менш як чотири роки обирав парламент. У те, що вихід із політичної кризи існує, вірять далеко не всі.

Гіль Барзілай, громадянин Ізраїлю:

Це вже яке поспіль голосування - і знову будуть ті самі результати. Розділяться приблизно порівну, не зможуть домовитися - і за кілька місяців нас знову відправлять на дільниці. Я даю новому уряду 6-ть, максимум 9-ть місяців.

Головна інтрига, що розгорнулася навколо голосування - чи втримається у прем'єрському кріслі поки що чинний глава уряду - центрист Яїр Лапід. Вкидаючи в урну свій бюлетень, він назвав нинішнє голосування вибором між минулим і майбутнім.

Натомість значно більший оптимізм виказував донедавна лідер ізраїльської опозиції Беньямін Нетаньяху. На дільниці поводився стримано, натомість під час передвиборчої гонитви обіцяв повернутися - та знову стати біля керма.

Беньямін Нетаньяху, лідер партії "Лікуд":

Я трохи хвилююся. Та з божої волі й ласки виборців завершую цей день із посмішкою. Далі все залежить від волі ізраїльтян.

І вже перші екзит-поли показали - саме Нетаньяху вирвався в лідери.

Іще до оголошення офіційних результатів у штабі "Лікуду" почали святкувати перемогу. Прихильники Нетаньяху не приховують емоцій.

І, як виявилося, небезпідставно. Після остаточного підрахунку голосів "Лікуд" отримує 32 мандати у 120-місному Кнесеті. Партія "Єш-Атід" Яїра Лапіда із 24-ма місцями - лише друга.

У думках населення розійшлося - як і в електоральних уподобаннях.

Натаніель Таєб, архітектор:

Я дуже задоволений. Так, наша влада не ідеальна - та все одно потрібен хоч якийсь порядок. Нарешті ми вийдемо з цього замкненого кола й забудемо про вибори бодай на деякий час.

Міна Рабі, пенсіонерка:

Я дуже розчарована. Так хотіла, щоб при владі лишився попередній уряд. На нас чекало світле майбутнє, натомість ми знову отримали праворадикалів у владі. І це дуже прикро.

Чи не головною запорукою тріумфального повернення Нетаньяху, який найпевніше й очолить новий уряд, називають радикалів із Партії релігійного сіонізму. Її очільника, Ітамара Бен Ґвіра, у 2007-му засудили за расистські висловлювання проти арабів. Саме кримінальне минуле тривалий час не дозволяло йому повернутися у велику політику. Нині йому може дістатися портфель міністра внутрішньої безпеки.

Ітамар Бен Ґвір, лідер ультраправого крила:

Народ Ізраїлю вимагає абсолютного розділення між тими, хто лояльний до нас, і тими, хто руйнує нашу країну! Тим, хто не голосував за мене, але бажає кращого Ізраїлю, я заявляю - ми всі брати!

Саме через потребу більшого захисту ізраїльтяни й віддавали свої голоси ультраправим, вважають політичні оглядачі. Адже через загострення ситуації довкола палестинського питання розвалилася попередня владна коаліція. Бен Гвір у своїх поглядах послідовний - виступає за вигнання палестинських терористів і повний контроль Ізраїлю над Західним берегом Йордану. А ще воліє повернути до виконання смертну кару - та послабити вимоги до відкритого вогню для регулярних військ.

Йоханан Плеснер, президент Інституту демократії Ізраїлю:

Для ізраїльтян питання безпеки пріоритетне, на порядку денному. Нам відомо про численні випадки самосуду, який влаштовували громадяни арабського походження. Але громадськість вважає, що уряд був недостатньо жорстким із порушниками. Ітамар Бен Ґвір - хоча й не мав такого досвіду в минулому, першим сказав про це відкрито в публічному просторі. Та просуватиме ці наративи й надалі.

Разом із безпекою може посилитися й градус напруги, наголошують експерти. І все через посилення єврейсько-арабського протистояння. В Палестині вже заявили - своїми територіями не поступляться. Хоча й готові до нових, сильніших утисків, від ізраїльських політиків і військових.

Юссеф Хаттаб, житель Сектору Гази:

Жоден з урядів Нетаньяху не поважав права палестинського народу, натомість відкидав будь-які домовленості з нашою владою. Цей уряд сповідує крайні праві погляди. Тому нічого, окрім нових війн і кровопролить, на нас не чекає.

Та під час останнього збройного зіткнення загинули саме ізраїльські громадяни - 21-річний сержант Ідо Барух і 50-річний цивільний. Бойовою кулею в голову поцілили 14-річній дівчині, дитину вдалося врятувати. В усіх випадках ішлося про терористів палестинського угруповання "Левове лігво".

Та щоб виконати обіцянки посилити боротьбу, переможці виборів іще повинні сформувати коаліцію та розподілити міністерські портфелі. А це, як показує практика останніх років, нерідко стає каменем спотикання. Наразі Беньямін Нетаньяху чекає на офіційне доручення від президента Ізраїлю. А Україна - на новий кабінет міністрів. Адже у своїй іще передвиборчій риториці саме Нетаньяху натякнув - якщо прийде до влади, розгляне питання військової допомоги.