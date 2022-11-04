Зупинки-укриття взялися облаштовувати в Дніпрі. До кінця року у місті планують звести щонайменше 28 таких мобільних споруд. Вони вже пройшли випробування на передовій, кажуть розробники. І зможуть вберегти не одне життя під час російських ракетних атак. Артур Терещенко розкаже докладніше.

Так виглядає наша захисна споруда. Товщина стіни складає 200 міліметрів, виконана з надміцного бетону…

Представник підприємства з виробництва залізобетонних конструкцій Олег демонструє переваги нових спецзупинок, що незабаром з'являться в Дніпрі.

Вона може витримати ударну хвилю від будь-якого з існуючих снарядів і кулеметну, автоматну очередь.

Захисне модульне укриття складається з десяти з'єднаних залізобетонних блоків. На першому етапі створюють міцний арматурний каркас.

Ігор Вакалюк, представник підприємства з виробництва залізобетонних конструкцій:

Марка бетону 350 і каркас з арматурної сталі. Розхід арматурної сталі на куб залізобетону приблизно 250 кілограмів. Це надійна конструкція, яка надійно захистить людей від взривів.

Одночасно у такому сховку може перебувати до півсотні людей.

Олег Яницький, представник підприємства з виробництва залізобетонних конструкцій:

Ця конструкція забезпечує вільний доступ людей з чотирьох сторін. Ця конструкція дає змогу людям знаходитися в безпеці в момент повітряної тривоги.

Укриття сертифіковане та випробуване військовими. з 2015 року такі захисні споруди на передовій врятували життя кількох тисяч наших бійців. Встановлення спецзупинок, що мають високі показники безпеки, збільшить і загальну кількість укриттів у Дніпрі.

Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу Дніпровської міськради:

Після збільшення обстрілів країни-агресора, російської федерації, серед Дніпрян збільшився запит на кількість укриттів, тому міською владою було прийнято рішення, щодо встановлення на території міста певної кількості таких захисних споруд в місцях масового скупчення людей аби можна було швиденько укритися і не бігати шукати підземних сховищ або підвалів.

Монтаж однієї споруди займатиме дві доби. Всередині кожне укриття обладнають освітленням, лавами та системою обігріву. Крім зручності, подбають і про вигляд бетонних зупинок.

Іван Васючков, головний спеціаліст Департаменту транспортної інфраструктури Дніпровської міськради:

Такі захисні споруди вони мають не дуже такий естетичний вигляд, але ми плануємо їх якось трохи прикрасити, тому вони будуть мати більш естетичний вигляд, але головна їх функція це захисна.

Протягом найближчих місяців у Дніпрі мають встановити 28 захисних споруд.