В Черкасах працює унікальний котохаб: там мешкають коти-переселенці, яких врятували наші військові [ Редагувати ]
Унікальний котохаб працює в Черкасах. Його створили зооволонтери, там підшукують тваринам нових господарів. Приміщення розраховане на півсотні котів, там є і маленькі, і дорослі, а ще - коти-переселенці, яких врятували наші військові.
Ця хвостата сім'я - серед новеньких у котячій оселі. Поки тварин тримають в ізоляції, але після вакцинації випустять до решти мешканців хабу. Поряд бавляться коти Бачата та Сальса, їх врятували наші захисники. Котохаб у Черкасах запрацював ще влітку. Ідея виникла у зоозахисниці Яни Тябут.
Яна Тябут, зоозахисниця:
Була така необхідність створити простір, приближений до простору як у квартирі, важливо віддавати тварин не з клітки. Ми відразу можемо сказати, що ця дівчинка гризе квіти, цей кицюнчик любить спати в лежаку і це пришвидшує їх всиновлення, бо ми можемо якісніше розповісти людям які риси характеру у тієї чи іншої тваринки.
За котячу доглядальницю тут Валерія. Жінка знає особливості поведінки кожного з мешканців хабу. Але є і спільна риса - усі хочуть людської уваги і доброти.
Валерія Бочарова, волонтерка:
Це перше, шо приходиш - вони тебе зустрічають і кожен потребує, щоб його погладили, приділили увагу, треба взяти котика і він буде спати зтобою, буде тебе зустрічати, проводжати на роботу.
Котохаб - це не для простір для ігор з котами, а місце зустрічі тих, хто шукає собі улюбленця і чотирилапих.
Вʼячеслав хизуться своєю кицькою Ельфою. Чоловік взяв у волонтерів аж трьох котів. Спочатку думав, що тимчасово, але залишилися всі з чоловіком.
В'ячеслав Шевчук, власник котів:
Такий стереотип, шо коти самі по собі, вони не як собаки, то от коти з притулку - вони дуже вдячні, вони постійно приходять до тебе, от оці маріупольсткі коти - вони перший тиждень тільки під одіялом сиділи, мабуть, вибухів боялися.
Нині тих, хто може взяти додому улюбленця, в рази менше ніж тварин, які потребують домівки.
Яна Тябут, зоозахисниця:
Початок бойових дій дуже багато людей відгукнулось, бо розуміли, шо тваринам дуже тяжко виживтаи на вулиці, масово почали залишати, ми почали допомогати переветси тварин з інших міст і люди відгукувались, зараз, на жаль, сильно впали ці цифри.
Поки сюжет готувався до ефіру, знайшлися господарі для Бачати та Сальси. Про таку долю для всіх хвостанів мріють організатори котохабу.
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