Правоохоронці вже зняли з високоточних ракет плати й передали їх українським військовим для для вивчення.

Харківські правоохоронці облаштували склад речових доказів агресії росії. На спеціальному майданчику вони зберігають кілька тисяч залишків снарядів, якими терористичні війська рф обстрілювали Харків.

Слідчі вивчають ці рештки, фіксують серійні номери, за якими можна буде встановити походження боєприпасів і згодом - використати ці дані в міжнародних судах.

Ціле поле понівеченого металу. Це те що лишилося від снарядів і ракет, яким щодня посипали Харків. Ранньою весною за день Харків обстрілювали по півсотні разів на день. Житлові мікрорайони впритул нищили артилерією. Тепер залишки цих снарядів є речовими доказами. І тут їх - тисячі.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Тут знаходяться як і крилаті ракети, так і реактивні системи залпового вогню. Смерч, Ураган, БМ Град 21, місце це обране для того, аби розмістити тут всі залишки, які були знайдені на території міста Харкова. Під час виїмки цих залишків боєприпасів фіксується ДПС координати місця, на яких було знайдено ці залишки боєприпасів. Місце прильоту, сторона прильоту.

Співробітник прокуратури показує уламки "Калібру". Такою ракетою росіяни зруйнували будівлю Харківської облдержадміністрації.

"Искандер", "Точка У", і "Калібр". Скорость полета такой ракеты несколько тыс км/час, ее очень сложно сбить противовоздушной, противоракетной обороной. Потому что очень большая скорость движения самой ракеты. Также в момент попадания в объект она движется тоже со скоростью несколько тыс км/ч, и это очень большая скорость, очень большая ударная сила, и очень большие разрушения после попадания этой ракеты.

Правоохоронці вже зняли з цих високоточних ракет плати й передали їх українським військовим для для вивчення.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Чтобы понять, какие технологии использует россия, для того, чтобы могли эффективно противостоять россии. В случае, если мы сможем найти те уязвимые места, которые находятся в системах управления этими ракетами.

Ось - залишки касетного снаряду. До речі, забороненого всіма міжнародними конвенціями. Касети прилітали в спальні райони Харкова. І вбивали одразу багато людей. А от захисні чи фортифікаційні споруди вони не можуть навіть пошкодити. Тож це - чистий тероризм проти мирного населення..

Идет отделение от этой части и из этой части вылетают десятки кассет. Они такого размера, в которых находятся поражающие элементы.

А тут - складені реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Град". Таким от залізом росіяни з окупованих територій засипали Північну Салтівку.

В нем находится вот такая поражающая рубашка. В которой нарезаны вот такими вот ромбами поражающие элементы, и во время детонации они разлетаются в разные стороны. В принципе, она развернулась, но не разлетелась. В принципе, они вот такими кусочками отделяются и разлетаются по всей территории, куда осуществляется прилёт этого боеприпаса.

Всі ці речові докази українські правоохоронці згодні віддати на вивчення іноземним експертам. Щоб в міжнародних судах добитися покарання всіх винних у військових злочинах.