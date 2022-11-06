Ігор Радівілов - бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку [ Редагувати ]
Ігор Радівілов приносить Україні медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, що триває у Ліверпулі (Велика Британія). Про це повідомляє НОК України.
30-річний уродженець Маріуполя показав третій результат в опорному стрибку, набравши суму балів 14.733 і поступившись лише бронзовому призеру Токіо-2020 у цьому виді Артуру Давтяну з Вірменії (15.050) та чемпіону світу-2021 Карлосу Едріелю Юло з Філіппін (14.950).
Відзначимо, що це вже четверта нагорода на світових першостях для нашого досвідченого гімнаста після срібла у Нанніні-2014 та срібла Монреалі-2017, а також бронзи у Штутгарті-2019. Усі вони були здобуті у його коронній вправі - опорному стрибку, як і бронза Олімпійських ігор у Лондоні-2012.
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