Лідер збірної України зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун вийшов на тренування перед стартом чемпіонату світу в Ліверпулі у антивоєнній футболці, де було написано "Stop War" ("Зупиніть війну"). Про це повідомляє "Суспільне".

За це 19-річний спортсмен не отримав покарання від Міжнародної федерації гімнастики (FIG ). Федерація звернулася до Ковтуна та пояснила, що попри розуміння ситуації, яка відбувається в Україні, виступає проти подібних заяв. А також звернулася до української федерації з проханням, щоб гімнаст не виступав у цій футболці.

Ми обговорили це питання з президентом федерації міжнародної гімнастики. Навіть якби ми дійшли згоди щодо заяви "Зупиніть війну", не можемо допустити подібні політичні заяви на наших турнірах. Ми підійшли до гімнаста та до очільника делегації, щоб сказати, що розуміємо, наскільки важливою для них ця заява та наскільки це сумно. Проте це дещо, що ми не хочемо бачити під час чемпіонату світу і сподіваємося, що подібного більше не трапиться.

Міжнародна федерація гімнастики вирішили не карати Ковтуна за антивоєнну футболку, обмежившись попередженням.

Через акцію Ковтуна Міжнародна федерація гімнастики викликала представника Міністерства молоді та спорту України, аби донести прохання не одягати більше такі футболки.

Ілля Ковтун є бронзовим призером чемпіонату Європи 2021 року в індивідуальному багатоборстві, а у вправах на паралельних брусах минулого року став 5-м. У серпні Ковтун став срібним медалістом чемпіонату Європи у вправах на паралельних брусах.